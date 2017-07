Fenchelsalat mit Apfel und Brombeeren

Zutaten für 4 Portionen

● 100 g Haselnusskerne

● 200 g Brombeeren

● Meersalz, Pfeffer, aus der Mühle

● 2 EL Weißweinessig

● 3 EL Olivenöl

● 1 EL Haselnussöl

● 2 EL Rapsöl

● 2 Fenchelknollen

● 3 Stangen Staudensellerie

● 2 Äpfel

Zubereitung

Haselnusskerne grob hacken, in einer Pfanne ohne Fett bei mittlerer Temperatur goldbraun rösten. Die Hälfte der Brombeeren mit Salz, Pfeffer und Essig in einer Schüssel zerdrücken. Durch ein Sieb streichen und mit den Ölen verrühren. Fenchel, Staudensellerie und Äpfel in hauchdünne Scheiben schneiden. Mit dem Brombeerdressing anmachen. Mit Brombeeren und Haselnüssen bestreut servieren.