Französische Knoblauchbrühe

Zutaten für 4–6 Personen

● 1,5 l Wasser

● 9 Knoblauchzehen (4 ganz, 5 zerquetscht)

● ein paar Thymianzweige

● 5–6 Blätter Salbei

● 2–3 Lorbeerblätter

● Meersalz, Pfeffer aus der Mühle

● Olivenöl

Zubereitung

Knoblauchzehen schälen, einige ganz lassen, einige durch die Presse drücken. Alle Zutaten bis auf das Öl in einen Topf geben und aufkochen. Dann auf kleiner Flamme eine halbe Stunde ziehen lassen. Am Schluss durch ein Sieb geben und mit einem Schuss Olivenöl servieren. Diese Brühe schmeckt für sich ganz köstlich, sie lässt sich aber auch noch mit allem Möglichen anreichern, z. B. Nudeln, Gemüse, Kräuter, Pilze, Käse, Tofu etc.