Stachelbeeressig

Zutaten für 2 Flaschen à 500 ml

● 400 g rosa Stachelbeeren

● 4 cm frische Ingwerwurzel

● 1 Vanilleschote

● 700 – 800 ml milder Weißweinessig (mit 6 – 7 % Säure)

Zubereitung

Stachelbeeren waschen, abtrocknen, halbieren und auf zwei Flaschen verteilen. Ingwerwurzel schälen und in sechs Stücke schneiden. Vanilleschote längs halbieren, aufschlitzen und Mark herausschaben. Ingwer und Vanilleschote auf die Flaschen verteilen. Essig in eine Schüssel geben, Vanillemark mit einem Schneebesen darunter rühren, bis es sich aufgelöst hat. Dann auf die Stachelbeeren gießen und die Flaschen fest verschließen. Durchziehen lassen, dabei gelegentlich schütteln. Nach vier Wochen durch ein feines Sieb gießen und in saubere Flaschen füllen.