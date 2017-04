Stachelbeergrütze

Zutaten für 8 Portionen

● 1 kg grüne Stachelbeeren

● 1 Limette

● 200 g Rohrzucker

● 350 ml Apfelsaft

● 1 Päckchen Vanille-Puddingpulver

● 4 – 5 Stiele Minze

Zubereitung

Stachelbeeren waschen, putzen und in einen großen Topf geben. Limette waschen, Schale fein abreiben und Saft auspressen. Limettensaft mit Zucker und Apfelsaft zu den Beeren geben und alles bei starker Hitze unter Rühren aufkochen. Puddingpulver mit 150 ml kaltem Wasser glatt rühren und mit einem Schneebesen unter die kochenden Stachelbeeren rühren, unter ständigem Rühren einmal aufkochen. Grütze vom Herd nehmen und etwas abkühlen lassen. Minzeblättchen von den Stielen zupfen und in feine Streifen schneiden. Zusammen mit der Limettenschale unter die Grütze rühren. Diese in Dessertschälchen umfüllen und im Kühlschrank vollständig erkalten lassen. Nach Belieben mit Vanillesoße oder Eis servieren.