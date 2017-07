Jedes Alter hat seinen Schwerpunkt

Dr. med. Domenica Engelhardt

Eltern kennen das nur zu gut: Ihr Kind hat plötzlich Bauchschmerzen, oder leidet sogar immer wieder einmal darunter. Kein Symptom kommt bei Kleinkindern so häufig vor wie Bauchweh. Bei Schulkindern und Jugendlichen rangiert es in der Häufigkeit direkt nach Kopfschmerzen an zweiter Stelle.

Foto: candy1812/Fotolia by Adobe