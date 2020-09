Chicorée-Orangensalat

Zutaten für 4 Portionen

● 4 Chicorée (ca. 700 g)

● 4 Orangen

● 60 g Walnusskerne

● 1 Becher Joghurt (150 g)

● 60 g weicher Gorgonzola

● 1 TL Apfeldicksaft

● 1 Zitrone, Saft

● Pfeffer

● 1 Kästchen Kresse

● getrocknete Cranberrys nach Belieben

Zubereitung

Chicorée halbieren, Strunk keilförmig herausschneiden, quer in Streifen schneiden und waschen. Orangen schälen und filetieren. Saft auffangen. Orangenfilets in Stücke schneiden, zum Chicorée geben und auf 4 Teller verteilen. Walnüsse etwas zerkleinern und in einer Pfanne ohne Fett rösten. Nach dem Abkühlen über den Salat streuen. Gorgonzola mit einer Gabel zerdrücken und mit Joghurt verrühren. Mit Apfeldicksaft, Orangen- und Zitronensaft sowie Pfeffer abschmecken. Dressing über den Salat geben. Kresse und Cranberrys nach Belieben darüber streuen.