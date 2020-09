Den Tag begrüßen und verabschieden

Alles in dieser Welt hat seinen ganz besonderen Rhythmus, seine eigene Zeit: Der Lauf der Sonne und der Jahreszeiten, der Nestbau der Vögel, ihr Zug in den Süden und zurück, das Knospen der Pflanzen im Frühjahr, die Setz- und Brutzeit der Tiere, Aussaat und Ernte von allem, was für uns wirklich wichtig ist, der Wechsel von Tag und Nacht. Und auch wenn wir Menschen manchmal denken, wir seien von diesen natürlichen Rhythmen ausgenommen, und alles dafür tun, um uns von ihnen zu lösen, können wir doch in stillen Momenten erkennen, wie gut uns die Einbindung in diese gleichmäßigen Kreisläufe bekommt.

