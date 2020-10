Farfalle mit Wirsing und Pinienkernen

Zutaten für 4 Portionen

● 200 g Wirsing

● 2 Schalotten

● 1 Knoblauchzehe

● 400 g Farfalle

● 1 EL Butter

● 1 EL Olivenöl

● 60 g getrocknete Tomaten

● 2 Stängel Thymian

● 2 EL geröstete Pinienkerne

● 2 EL geriebener Parmesan

● 125 g Mozzarella

● Salz, Pfeffer aus der Mühle

Zubereitung

Wirsing waschen und in feine Streifen schneiden, in kochendem Salzwasser ca. eine Minute blanchieren, abgießen, eiskalt abschrecken und abtropfen lassen. Schalotten und Knoblauch abziehen und sehr fein würfeln. Farfalle nach Packungsanweisung in kochendem Salzwasser garen. In der Zwischenzeit Butter und Olivenöl in einer Pfanne erhitzen und darin Schalotten und Knoblauch anschwitzen. Wirsing zufügen. Getrocknete Tomaten grob schneiden, Thymian waschen, trockenschütteln und beides dazugeben. Mit Pfeffer würzen. Nudeln mit etwas Nudelwasser in die Pfanne geben. Geröstete Pinienkerne und Parmesan hinzufügen und alles miteinander verrühren. Abschmecken, in tiefen Tellern anrichten. Mozzarella würfeln, darüber verteilen und servieren.