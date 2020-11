Festmenü für die Weihnachtstage

Ein festliches Menü ist für viele Familien die Krönung der Weihnachtsfeiertage. Als Alternative zu Gans und Braten haben wir Ihnen wieder ein vegetarisches Menü zusammengestellt. Damit die Gastgeber das köstliche Mahl genauso wie die Gäste genießen können, lohnt es sich, ein wenig Zeit für Planung und Vorbereitung zu investieren. Im Ayurveda heißt es: Bereiten Sie Ihre Speisen in gelöster, fröhlicher Atmosphäre zu, denn ein glücklicher und zufriedener Koch schafft glückliche und zufriedene Esser.

Die Suppe können Sie am Vortag bzw. einige Tage zuvor kochen und anschließend kühlen beziehungsweise einfrieren. Am Festtag brauchen Sie die Suppe dann nur noch erhitzen (eingefrorene Suppe muss spätestens am Abend vorher aus dem Tiefkühlfach geholt werden), in tiefe Teller füllen und mit Schmand, Selleriegrün und Käse anrichten. Falls die Suppe mit Käse zu mächtig wird, können sie diesen gegebenenfalls weglassen.

Auch den Nussbraten und die Soße können Sie am Tag zuvor fertigstellen und am Festtag nur kurz aufwärmen. Je nach Appetit und Hunger servieren Sie feines Gemüse, z. B. Karotten, Brokkoli, grüne Bohnen, und gebackene oder gekochte Kartoffeln dazu. (Zu den Rezepten)