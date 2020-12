Hikikomori: Jugend in Selbstisolation

Wenn junge Menschen nicht mehr am sozialen Leben teilnehmen und stattdessen ihr Dasein freiwillig in den eigenen vier Wänden absitzen, kann das auf ein Hikikomori-Syndrom hindeuten. In Japan ist dieses Phänomen schon seit Jahren bekannt. Doch auch bei uns scheint sich dieser Rückzug aus der realen Welt immer mehr auszubreiten – nicht zuletzt dank Smartphones und der Corona-Pandemie, die dieses Verhalten weiter verstärken und gesellschaftlich akzeptabler erscheinen lassen.

Den Artikel zu dieser redaktionellen Einleitung finden Sie in der Naturarzt-Druckausgabe 1/2021