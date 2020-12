Nabelschau, Narzissten, Neurosen, Spiegel- und Selbstbilder

Als der Jüngling Narzissos im griechischen Mythos sein Spiegelbild im Wasser sieht, erfüllt sich die Prophezeiung, und er verliebt sich unsterblich in sich selbst. Beim Versuch, das Spiegelbild zu umarmen, ertrinkt er schließlich. Heute spricht die Psychotherapie im Zusammenhang mit krankhafter Selbstverliebtheit von Narzissmus. Und in der Tat: Wer nur noch um sich selbst kreist, der ist vom eigenen Untergang nicht mehr ganz so weit entfernt, meint Experte Dr. med. Wolf-Jürgen Maurer. Naturarzt-Redakteurin Verena Grein durfte das spannende Gespräch mit ihm fortsetzen und erfuhr unter anderem, warum Selbstmitleid die böse Schwester des Selbstmitgefühls und Everybody’s Darling irgendwann Everybody’s Depp ist.

