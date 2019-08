Petersilienwurzelsuppe mit Sanddorn

eingetragen in: Rezepte

Zutaten für 4 Portionen

● 5 EL Olivenöl

● 2 Zwiebeln

● 500 g Petersilienwurzel

● 250 g Kartoffeln

● 2 Knoblauchzehen

● 1 l Gemüsebrühe

● 200 ml Schlagsahne

● 30 g Kürbiskerne

● Salz, Pfeffer aus der Mühle

● Muskatnuss, frisch gerieben

● 20 g Sanddornmark, ungesüßt

Zubereitung

Zwiebeln und Knoblauch fein würfeln, Petersilienwurzel und Kartoffeln schälen und grob würfeln. 3 EL Olivenöl in einem Topf erhitzen. Gemüse darin andünsten. Mit Gemüsebrühe und Sahne ablöschen, bei mittlerer Hitze zugedeckt 15 Minuten köcheln lassen. Restliches Olivenöl in einer Pfanne erhitzen, Kürbiskerne darin 3 Min. anrösten und leicht salzen. Suppe fein pürieren. Mit Salz, Pfeffer und Muskatnuss abschmecken. In Suppentellern servieren, dazu mit Sanddornmark beträufeln und mit Kürbiskernen bestreuen.