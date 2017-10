Pflaumen mit Cashewcreme

Zutaten für 4 Personen

Für die Pflaumen:

● 6 große Pflaumen

● 1 Vanilleschote

● 2 EL Ahornsirup oder Apfeldicksaft

Für die Cashewcreme:

● 120 g Cashews

● 4–5 EL Wasser

● 2–3 EL Ahornsirup oder Apfeldicksaft

● 1 TL Zimt

● 1 Spritzer Zitronensaft

● 1 Prise Salz

Zubereitung

Für die Creme Cashews vorher 4 – 6 Stunden in Wasser einweichen, damit sie sich besser mixen lassen. Dann Backofen auf 180 °C Ober-/Unterhitze vorheizen. Pflaumen waschen, entsteinen und halbieren. Mark der Vanilleschote auskratzen und mit Sirup verrühren, diesen mit den Pflaumen vermengen und zusammen mit der ausgekratzten Schote in eine ofenfeste Form geben und 20 – 30 Minuten backen, bis sie etwas Saft abgegeben haben. Cashews in ein Sieb geben, kurz abspülen und mit allen Zutaten für die Creme in einem Mixer fein pürieren. Abschmecken, gegebenenfalls etwas nachsüßen und mit Wasser verdünnen. Pflaumen warm oder kalt mit der Cashewcreme servieren.