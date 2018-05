Pionierin in der Frauenmedizin: Anna Fischer-Dückelmann

Sie begeisterte sich schon in der Jugend für Kaltwasser-kuren und studierte als eine der ersten Frauen Medizin. Dr. Anna Fischer-Dückelmann prangerte die rabiaten

Methoden ihrer männlichen Kollegen sowie die hygienischen und sozialen Zustände in staatlichen Krankenhäusern an und setzte sich für die soziale und sexuelle Gleichberechtigung von Frauen ein. In ihren Publikationen klärte sie über Sexualität und Verhütung auf.

Den Artikel zu dieser redaktionellen Einleitung finden Sie in der Naturarzt-Druckausgabe 6/2018