Salat mit Roter Bete und Kiwis

Zutaten für 4 Portionen

● 400 g Rote Bete

● 100 g Feldsalat

● 4 Kiwis

● 5 EL fruchtiger Essig

● je 1 TL Honig und scharfer Senf

● Meersalz, Pfeffer aus der Mühle

● 7 EL Walnussöl

● 2 Schalotten

● 1 Bund Schnittlauch

● 50 g Walnüsse, geröstet und gehackt

Zubereitung

Rote Bete waschen. In einem Topf, knapp mit Salzwasser bedeckt, in ca. 30–50 Min. gar kochen. Kalt abschrecken, häuten und vierteln. Salat putzen und waschen. Kiwis schälen und in Scheiben schneiden. Essig mit Salz, Pfeffer und Öl zu einem Dressing verrühren. Schalotten fein hacken. Schnittlauch klein schneiden. Beides in die Marinade geben. Feldsalat darin wenden und auf vier Tellern verteilen. Mit Kiwischeiben und Roter Bete anrichten. Mit der restlichen Marinade beträufeln und mit Walnusskernen garnieren.