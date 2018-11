So stärken Sie Ihr Immunsystem

eingetragen in: Naturheilwissen

Baden in einem Loch im Eis oder barfuß durch den Schnee zu gehen, ist nicht jedermanns Sache – auch wenn es der Abhärtung dient. Aber es geht auch sanfter. Selbst milde thermische Reize im Wechsel – also erst Wärme, dann Kälte wie in der Sauna – fördern das Immunsystem und stärken die Abwehr. Außerdem regulieren solche Maßnahmen den Blutdruck, reduzieren die Stressanfälligkeit und verbessern die Durchblutung von Haut und Schleimhäuten.