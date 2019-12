Süßkartoffel-Curry mit Erdnüssen

eingetragen in: Rezepte

Zutaten für 4 Portionen

● 1 rote Chilischote, entkernt

● 20 g frischer Ingwer

● 1 Knoblauchzehe

● 1 Zwiebel

● 600 g Süßkartoffeln

● 1 EL Öl

● 2 TL mildes Currypulver

● 250 g Gemüsebrühe

● 250 g Kokosmilch

● 150 g TK-Erbsen

● 80 g Erdnüsse, geröstet und gesalzen

● 4 EL Kokos-Chips

● frischer Koriander

● Salz

Zubereitung

Chili fein hacken. Ingwer, Knoblauch und Zwiebel fein würfeln. Süßkartoffeln schälen und in 3 cm große Stücke schneiden. Öl in einem Topf erhitzen. Chili, Ingwer, Zwiebel und Knoblauch darin kurz anschwitzen. Süßkartoffeln und Curry zugeben. Kurz anrösten. Brühe und Kokosmilch zugeben, aufkochen und 5 Minuten köcheln lassen. Erbsen zugeben. Weitere 5 Minuten köcheln. Erdnüsse hacken und unter das Curry mischen. Mit Salz abschmecken. Kokos-Chips in einer Pfanne ohne Fett rösten. Korianderblätter fein schneiden. Beides über das Curry streuen.

Tipp: Wer das Curry länger warm halten möchte, sollte es pürieren. Die Süßkartoffelstücke würden sonst zu stark zerfallen.