Toskanischer Gemüseeintopf

Zutaten für 4 Personen

● 400 g getrocknete weiße Bohnen

● 250 g Schwarzkohl (Cavolo Nero)

● 200 g Möhren

● 2 Schalotten

● 1 Knoblauchzehe

● 1 Stange Staudensellerie

● 300 g Tomaten (aus der Dose)

● 2 EL Olivenöl

● 500 ml Gemüsebrühe

● Salz, Pfeffer aus der Mühle

Zubereitung

Bohnen über Nacht in Wasser einweichen und am nächsten Tag im Einweichwasser circa 45 Minuten gar kochen. Kohl putzen und klein schneiden. Möhren, Schalotten und Knoblauch schälen. Möhren in mundgerechte Stücke schneiden, Schalotten und Knoblauch würfeln. Sellerie waschen und in schmale Scheiben schneiden. Tomaten gegebenenfalls häuten und klein schneiden. Öl in einem Topf erhitzen, Schalotte und Knoblauch glasig anschwitzen. Möhren, Sellerie und Kohl hinzufügen, kurz mitbraten, dann mit Brühe ablöschen. Drei Viertel der Bohnen im Kochwasser pürieren, unter die Suppe rühren und alles circa 25 Minuten bei mittlerer Hitze köcheln lassen. 10 Minuten vor Ende der Garzeit Tomaten und übrige Bohnen unter die Suppe mischen und diese mit Salz und Pfeffer abschmecken. In Schälchen anrichten und nach Belieben mit Pesto servieren.