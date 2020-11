Veganer Nussbraten mit Kräuterfüllung

Zutaten für 4 Personen

● 150 g Weißbrot oder Brötchen vom Vortag

● 3 kleine Zwiebeln

● 75 g Margarine (z. B. Alsan)

● 4 Stiele Thymian

● 1 EL Mehl

● 125 ml Sojamilch

● 125 g gemahlene Mandeln

● Salz, Pfeffer aus der Mühle, frisch geriebene Muskatnuss

● 1 EL Seitanpulver

● ½ TL Speisestärke

● 3 Stiele Petersilie

● 2 Stiele Majoran

● Zesten einer halben, unbehandelten Zitrone

● 1 TL Sojamehl

● 300 g mehlig kochende Kartoffeln

● 4 EL Paniermehl

● 1 EL Öl

● 10 – 15 g frischer Ingwer

● 1 EL Tomatenmark

● 1 Dose (425 ml) Tomaten

● 1 unbehandelte Orange

● 100 ml Sojasahne

Zubereitung

Weißbrot zerbröseln. Eine Kastenform (1,25 l) einfetten und mit Backpapier auslegen. An den Schmalseiten einen Rand überstehen lassen, mit 10 g Bröseln ausstreuen. Eine Zwiebel schälen, fein hacken und in 25 g Margarine 10 Min. dünsten. Von 2 Stielen Thymian die Blättchen abzupfen, mit 1 EL Mehl zur Zwiebel geben und 1 – 2 Min. weitergaren. Sojamilch zugeben und unter ständigem Rühren eindicken lassen. Vom Herd nehmen, Mandeln und 50 g Brösel zufügen. Mit Salz, Pfeffer, Muskat abschmecken. Mit Seitanpulver und ½ TL Stärke gut durchkneten. Petersilie und 1 Zwiebel fein hacken, Blättchen von Majoran und restlichem Thymian abstreifen. Kräuter und Zwiebel mit 50 g Margarine, Zitronenzesten, restlichen Bröseln und Sojamehl vermischen, mit Salz und Pfeffer abschmecken. Die Hälfte der Nussmasse in die Form geben und glattstreichen. Die Kräuterfüllung darauf geben. Mit restlicher Nussmischung bedecken und glattstreichen. Form mit Alufolie abdecken, im vorgeheizten Backofen (200 °C) 25 – 30 Min. backen. Für die letzten 15 Min. Alufolie entfernen. Aus dem Ofen nehmen und in der Form abkühlen lassen. Für die Soße 1 geschälte Zwiebel fein würfeln und in 1 EL Öl in einem Topf andünsten. Ingwer schälen, reiben und zufügen. Tomatenmark zugeben und anschwitzen. Tomaten zugeben, etwas zerdrücken, aufkochen und ca. 10 Min. einkochen lassen. Masse pürieren. Orange heiß abspülen und trocken reiben. Schale in dünnen Zesten abziehen, eine Hälfte auspressen. Saft und Zesten zur Soße geben. Nochmals aufkochen. Sojasahne einrühren und Soße mit Salz und Pfeffer würzen.