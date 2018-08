Weit unterschätzt? Cannabis als Medizin

eingetragen in: Naturheilwissen

Cannabis spaltet die Gemüter. Zwar ist die schmerzstillende, entkrampfende und beruhigende Wirkung der Hanfpflanze seit Jahrtausenden bekannt und bewährt. Doch weil Cannabis auch psychotrope Eigenschaften hat, unterliegt es in Deutschland seit 1929 einem Verbot. Seit 2017 dürfen Ärzte im Krankheitsfall jedoch Cannabispräparate oder -blüten verschreiben, wenn andere Therapien nicht in Frage kommen. Sollte die umstrittene Pflanze in diesem Zuge auch gleich legalisiert werden? Allgemein-, Sucht- und Palliativmediziner Manfred van Treek plädiert für eine Entkriminalisierung der altbewährten Heilpflanze.