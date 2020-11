Werde, was Du bist – und nicht, was Du nie sein wirst

Unser Perfektionismus kann uns ohne Umschweife in den Wahnsinn treiben. Denn besser geht es ja eigentlich immer noch. Doch was machen der ständige Druck und die hohen Anforderungen, die wir an uns stellen, aus und mit uns? Und warum meinen wir, dass wir uns – und im Idealfall auch noch unsere Mitmenschen – ständig optimieren müssen? Über diese Fragen sprach Naturarzt-Redakteurin Verena Grein mit dem Experten ­Dr. med. Wolf-Jürgen Maurer und erfuhr dabei, warum das Veränderungsparadox alles andere als paradox ist.

