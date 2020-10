Wirsing-Risotto

Zutaten für 4 Portionen

● 1 kleiner Wirsingkohl (ca. 800 g)

● 2 Zwiebeln

● 2 EL Butter

● 2 EL Olivenöl

● 200 g Risotto-Reis

● 800 ml Gemüsebrühe

● 1 Becher süße Sahne (200 g)

● 100 g Parmesan

● Muskat, Salz, Pfeffer aus der Mühle

Zubereitung

Äußere Blätter des Wirsings entfernen, Kohl halbieren und harten Strunk herausschneiden. Etwa die Hälfte in feine Streifen schneiden. Zwiebeln schälen und fein würfeln. Butter und Öl in einem großen Topf erhitzen. Zwiebeln und Reis darin glasig anschwitzen. Unter Rühren nach und nach die warme Brühe in kleinen Portionen zugießen, und Reis 15 Minuten garen. Wirsingstreifen und Sahne untermischen, Muskat nach Geschmack darüberreiben und alles bei geringer Hitze weitere 10 Minuten köcheln lassen. Parmesan grob reiben. Die Hälfte unter das Risotto heben, mit Salz und Pfeffer würzen. Restlichen Parmesan vor dem Servieren über das Gericht streuen.