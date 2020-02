Zwiebelsuppe mit Apfel

Zutaten für 4 Portionen

● 3 Gemüsezwiebeln (ca. 500 g)

● 2 Knoblauchzehen

● 1 Apfel

● 1 EL Butter

● 1 TL Mehl

● 500 ml Gemüsebrühe

● 200 ml Apfelsaft

● 100 ml Apfelwein

● Salz, Pfeffer aus der Mühle

● 4 TL Majoran

● ½ Brötchen

● 100 g geriebener Käse

Zubereitung

Zwiebeln schälen, halbieren, in schmale Streifen schneiden. Knoblauch abziehen, fein hacken. Äpfel schälen, vierteln, Kerngehäuse entfernen, Viertel in kleine Stücke schneiden. Zwiebeln und Knoblauch circa 5 Minuten in Butter anschwitzen, Apfelstücke zufügen. Mit Mehl bestäuben, kurz anschwitzen. Brühe, Saft und Wein angießen. Suppe mit Salz, Pfeffer, 2 TL Majoran würzen, zugedeckt circa 20 Min. sanft köcheln lassen. Brötchen in 1 cm dicke Scheiben schneiden, mit restlichem Majoran sowie Käse bestreuen, im 200 °C heißem Ofen goldgelb überbacken. Suppe in Suppentassen geben, mit gratiniertem Käsebrot servieren.