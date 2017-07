Der Heilungscode der Natur – Teil 2

Was die Neurobiologie vom Fuchs lernen kann

Naturarzt-Interview mit Biologe Dipl.-Ing. Clemens G. Arvay

In einer Zeit, in der der Mensch sich von der Natur entfernt, neigt er zum Übermut und meint, er hätte das Rätsel des Lebens und der eigenen Existenz längst gelöst – mit Hilfe seiner Wissenschaften, allen voran der Medizin und der Biologie. „Alles nur chemische Reaktionen“, erklärt ein überbordender Materialismus. Doch gerade von der Natur lernen wir: So einfach ist es dann doch nicht. Warum der Mensch mehr als sein Gehirn ist und kein Ergebnis des Zufallsprinzips, erfahren wir von Clemens G. Arvay im zweiten Teil des Interviews, das Naturarzt-Redakteurin Verena Grein mit ihm führte.

Foto: iStockphotoThomas_Zsebok_Images