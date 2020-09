Was mir geholfen hat

Bei einer Nagelbettentzündung denkt nicht jeder gleich an den Stoffwechsel. Anna-Maria R. (Name geändert) litt jahrelang immer wieder unter Umlauf (Panaritium). Die Symptome konnte sie wohl lindern, nicht aber das kontinuierliche Wiederaufflammen der Entzündung verhindern. Erst das Einordnen des Geschehens in größere Zusammenhänge führte zu einem Aha-Erlebnis – und zu nachhaltiger Besserung.