Hagebutte linderte Fingerschmerzen

eingetragen in: Ganzheitlich Heilen

Was mir geholfen hat

Seit Jahren litt Anna L., 59, unter Schmerzen in Fingern und Händen. Begonnen hatte es mit einem vereinzelten Belastungsschmerz und einer leichten Morgensteifigkeit. Schleichend hatten die Beschwerden so zugenommen, dass Anna L. nun regelmäßig Schmerzen bei der von ihr geliebten Gartenarbeit hatte. Eine Gartenfreundin gab ihr den entscheidenden Tipp, um ohne Schmerzmittel weiterhin mit Freude in die Beete gehen zu können.

Ab und an schmerzende Finger bei größerer Belastung kannte ich schon, seitdem ich ungefähr 40 Jahre alt war. Bei längeren Ausritten schmerzten vor allem die kleinen Finger vom Halten der Zügel. Mit ungefähr 50 fühlten sich meine Finger morgens nach dem Aufstehen manchmal steif an. Anfangs verschwand dieses Gefühl nach wenigen Minuten, mit der Zeit dehnte sich die Spanne aber weiter aus. Auch merkte ich bald, dass meine Finger vor allem bei kaltem, feuchtem Wetter nach besonderen Anstrengungen nun regelmäßig schmerzten …