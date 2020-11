Richtiges Dehnen

Ich höre immer wieder, dass ein Dehnen der Muskulatur wichtig sein soll um nicht zu steif zu werden. Andere empfehlen dagegen Faszien-Training, dessen Wirkung in dieser Hinsicht noch besser sein soll. Ich habe immer wieder Rückenschmerzen und auch mein Nacken ist gelegentlich verspannt. Daher denke ich, dass ich etwas für meine Beweglichkeit machen sollte. Allerdings habe ich allgemein ein schwaches Bindegewebe und bin aus diesem Grund in der Vergangenheit schon öfter umgeknickt. Deshalb mache ich mir Sorgen, dass ich meinem Bindegewebe zu viel zumute und instabil werde, wenn ich meine Muskeln dehne. Stimmt das? Können Sie mir einen Rat geben, wie ich unter diesen Umständen am besten vorgehen soll?

Ihre Befürchtung, dass Sie sich durch ein Dehnungstraining Schaden zufügen, ist unbegründet. Die Verbesserung der Beweglichkeit, die sich durch regelmäßiges Dehnen einstellt, macht sie nicht instabiler. Beweglichkeit und Instabilität haben zunächst nicht viel gemeinsam. Denken Sie zum Beispiel an Athleten, Tänzer oder Turner, die sehr beweglich sind und eine hohe Stabilität des Bewegungsapparates aufweisen. Andernfalls könnten sie ihre Leistung gar nicht erbringen …