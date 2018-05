Sodbrennen: Salzsäure statt Säureblocker

Mit Sodbrennen nach hastigem Essen und bei Stress hatte Frank Skasa-Weiß schon während seiner Lehrer-tätigkeit zu tun. Damals war vielleicht ein Zuviel an Magensäure die Ursache. Nun, im Alter, leidet er daran, dass auch ein Zuwenig an Magensäure Sodbrennen auslöst. Ihm halfen ein Säureprodukt zum Essen und unterstützende Maßnahmen.

Unsere schöne Urlaubsfahrt an den Bodensee vor 14 Monaten endete nicht in Birnau, sondern schon vorher in einer Autowerkstatt. Nach der Mittagsrast streikte unser Auto. Ich regte mich darüber sehr auf, denn die Reparaturarbeiten blieben ergebnislos. Prompt bekam ich Sodbrennen, das sich diesmal zum Feuer in der Speiseröhre entwickelte.

Schon früher, als ich noch am Gymnasium unterrichtet hatte, war das meine gesundheitliche Schwachstelle gewesen, vor allem in Phasen nervlicher Anspannung. Ich aß dann hastig und schluckte meine im Prinzip gesunde Kost schlecht gekaut hinunter. Nach einem halben Jahr mit Problemen führte ich eine Rohkostdiät durch, die mich für lange Zeit ausheilte.

Doch bei unserer Urlaubsfahrt landete ich im Krankenhaus. Zunächst wurden Magen und Speiseröhre untersucht – ohne besonderen Befund …