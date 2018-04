Mit gutem Gewissen besser gekleidet

Als im April 2013 die Textilfirma Rana Plaza in Bangladesch einstürzte, über 1100 Menschen starben und 2400 teils schwer verletzt wurden, ging ein Aufschrei durch die Gesellschaft: Die katastrophalen und unfairen Zustände in der Textilwirtschaft müssten sich ändern. Die erreichten Fortschritte sind bisher gering, aber es gibt vielversprechende Initiativen. Als aufgeklärte Kunden liegt es auch an uns, für mehr Fairness in der Textilindustrie zu sorgen.

Den Artikel zu dieser redaktionellen Einleitung finden Sie in der Naturarzt-Druckausgabe 5/2018