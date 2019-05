Das Herz: Zentrum unseres Lebens

eingetragen in: Naturheilwissen

Der Aufbau eines gar nicht so hohlen Organs

Das menschliche Herz schlägt etwa hunderttausendmal täglich in unserer Brust. Und das ohne Pause 24 Stunden lang. Es kann sich keine Pause leisten. Denn in jeder Minute schickt es rund fünf Liter Blut durch den Körper. Überdies reagiert es auf unsere Emotionen – nicht umsonst spricht man vom „gebrochenen Herzen“. Dr. med. Rainer Matejka stellt uns das faszinierende Organ in seiner ganzen Vielschichtigkeit vor.