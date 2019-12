Entzündung gebremst – Krankheit ausgeheilt

eingetragen in: Diagnose

Was Schulmediziner nicht für möglich halten, hat sich dennoch so zugetragen: Lediglich mit antientzündlichen Nahrungsergänzungsmitteln, Vitaminen und Mineralstoffen konnte eine Patientin von einem autoimmunbedingten Mangel an Blutplättchen geheilt werden. Blutplättchen, die Thrombozyten, benötigt der Körper für die Blutgerinnung. Lesen Sie den aufschlussreichen Fallbericht unseres Naturarzt-Autors und erfahrenen Arztes, Dr. med. Volker Schmiedel.