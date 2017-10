Stressbedingte Schmerzen

Heike Höfler, Sport- und Gymnastiklehrerin

Manch einer kennt es: Nach einem arbeitsreichen Tag oder in psychisch besonders belasteten Zeiten schmerzt der Nacken, die Schultern fühlen sich hart und verspannt an, und manchmal dehnt sich die Anspannung bis in den Kiefer aus. Das beste Gegenmittel: kleine Pausen, Achtsamkeits- und Entspannungsübungen.

