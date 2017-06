Blumenkohl mit Zitrus-Mandel-Soße

Zutaten für 2 Portionen

● 1 Blumenkohl (ca. 900 g)

● 150 g Zwiebeln

● 70 g Butter

● 2 EL Olivenöl

● 40 g Kapern

● 1 unbehandelte Zitrone

● 1 unbehandelte Orange

● 50 g Mandeln

● Meersalz, Pfeffer aus der Mühle

● 1 EL gehackte Petersilie

Zubereitung

Blumenkohl putzen, waschen, zerteilen und in wenig Salzwasser in ca. 8 Min. gar dünsten. Zwiebeln fein würfeln, Butter und Öl in einer Pfanne erhitzen, Zwiebelwürfel darin bei mittlerer Hitze ca. 10 Min. hellbraun braten. Kapern abtropfen lassen und hacken. Zitrone und Orange heiß abspülen. Schale mit einem Sparschäler dünn abschälen und in feine Streifen schneiden. Von jeder Frucht 1 EL Saft auspressen. Mandeln grob hacken. Mit Kapern und Zitrusschalen zu den Zwiebeln geben. Zit-ronen- und Orangensaft dazugeben, salzen und pfeffern. Petersilie untermischen. Blumenkohl abtropfen lassen und mit der Soße auf einer Platte anrichten.