Zutaten

● 250 g getrocknete Canellini-Bohnen

● 80 ml Olivenöl

● 4 frische Knoblauchzehen

● 2 mittelgroße Zwiebeln

● 3 Zweige Thymian

● 1 Zweig Rosmarin

● Salz, Pfeffer aus der Mühle

● 2 EL weißer Balsamessig

● 1 Baguette

● 10 EL Olivenöl

● Thymian, Rosmarin, Chiliringe und Knoblauchscheiben nach Belieben

Zubereitung

Bohnen über Nacht in reichlich kaltem Wasser einweichen, kalt abspülen, in einen Topf geben und großzügig mit Wasser bedecken. 2 EL Olivenöl und leicht angedrückte Knoblauchzehe zufügen. Bohnen ohne Salz zum Kochen bringen. Temperatur verringern. Bohnen simmern lassen, bis sie weich sind (1 – 2 Std.). Backofen auf 200 °C (Ober-/Unterhitze) vorheizen. Bohnen abgießen und in eine ofenfeste Auflaufform geben. Restlichen Knoblauch und Zwiebeln fein würfeln. Thymianblättchen und Rosmarinnadeln fein hacken. Alles zu den Bohnen geben. Restliches Olivenöl und 150 ml Wasser angießen. Auflaufform in den Ofen (mittlere Schiene) stellen. Sobald die Bohnen an der Oberfläche Farbe annehmen, umrühren. Weiter schmoren, bis sich die Oberfläche erneut braun färbt, dann wieder umrühren. Vorgang mehrmals wiederholen. Nach etwa 90 Minuten ist die Flüssigkeit verdampft, und die Bohnen sind weich. Bohnen mit Kartoffelstampfer zermusen. Mit Salz, Pfeffer und Balsamico abschmecken. Baguettescheiben mit insgesamt 6 EL Olivenöl beträufeln und in einer Pfanne knusprig braten. Thymianblättchen, Rosmarinnadeln, Chili und Knoblauch im restlichen Olivenöl anbraten und über den Bohnenaufstrich geben.