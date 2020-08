Carpaccio mit Roter Bete und Preiselbeeren

Zutaten für 4 Portionen

● 1 kleine Gurke

● 4 EL Schmand

● 2 EL Sauerrahm

● 2 TL Sahnemeerrettich

● 2 TL Zitronensaft

● Salz, Pfeffer aus der Mühle

● 500 g Rote Bete, gegart

● je 1 EL Olivenöl und Apfelessig

● 2 EL Preiselbeeren (aus dem Glas)

● 2 EL Schnittlauchröllchen und einige Halme zum Garnieren

Zubereitung

Gurke waschen, schälen und halbieren. Kerngehäuse entfernen und Fruchtfleisch in feine Streifen schneiden. In einer Schüssel mit Schmand, Sauerrahm, Meerrettich und 1 TL Zitronensaft verrühren, mit Salz und Pfeffer abschmecken. Rote Bete gegebenenfalls schälen, in feine Scheiben schneiden oder hobeln und auf Tellern aneinander gefächert auslegen. Öl und Essig verquirlen und Rote Bete damit bepinseln. Salzen und pfeffern. Den Gurkendip mittig auf der Roten Bete anrichten. Preiselbeeren mit dem restlichen Zitronensaft verrühren und rundherum verteilen. Mit Schnittlauchröllchen bestreuen, mit Schnittlauchhalmen garnieren und servieren.