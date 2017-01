Emmer im Kürbis

Zutaten für 4 Portionen

● 200 g Emmerkörner

● 2 ½ kleine Hokkaido-Kürbisse (à ca. 600 g)

● 1 große Zwiebel

● 2 EL Olivenöl

● 100 g getrocknete Aprikosen

● 75 g ganze Mandeln

● 1 Bund glatte Petersilie

● Meersalz, Pfeffer aus der Mühle

● 2–3 Prisen gemahlene Muskatnuss

● 1 TL Zimtpulver

● ½ l Gemüsebrühe

● 1 Becher Crème fraîche

Zubereitung

Emmerkörner in leicht gesalzenem Wasser circa 25 Minuten abgedeckt kochen, dann durch ein Sieb abgießen und abtropfen lassen. Inzwischen Kürbisse waschen, halbieren und die Kerne herauslösen. Eine Kürbishälfte auf der Reibe raspeln. Zwiebel schälen, würfeln und im Öl glasig dünsten. Aprikosen in Streifen schneiden, Mandeln hacken. Petersilienblättchen abzupfen und hacken. Emmer, Zwiebel, Kürbisraspel, Aprikosen, Mandeln und Petersilie mischen. Mit Salz, Pfeffer, Muskatnuss und Zimt würzen. Backofen auf 200 °C (Umluft 180 °C) vorheizen. Die Kürbishälften mit der Emmer-Kürbismischung füllen und in eine Auflaufform legen. Gemüsebrühe zugießen und die Form abgedeckt im Ofen circa 30 Minuten garen. Vor dem Servieren eventuell mit Crème fraîche garnieren.