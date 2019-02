Erfolgreich gegen Angst und Panik

eingetragen in: Naturheilwissen

Der englische Arzt Dr. Edward Bach teilte seine 38 Bachblüten-Essenzen in sieben Themengruppen ein. In diesem Beitrag stellen wir Ihnen die erste Blüte aus der Gruppe „Angst“ vor: Mimulus. Menschen, die sie benötigen, haben oft eine sensible Konstitution und leiden unter übertriebenen Befürchtungen und Ängsten. Sie entwickeln körperliche Beschwerden, wenn sie zu sehr unter Druck geraten. Mimulus, die „Tapferkeitsblüte“, hilft ihnen, wieder zu ihrer inneren Kraft zu finden.