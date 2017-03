Frankfurter Grüne Soße

Zutaten für 4 Portionen

● 300 g Kräuter (krause Petersilie, Schnittlauch, Sauerampfer, Borretsch, Kresse, Kerbel, Pimpinelle)

● 500 g saure Sahne, Schmand, Joghurt oder Crème fraîche (gemischt, nach Geschmack)

● 1 EL Essig und Öl, alternativ Senf

● Meersalz, Pfeffer aus der Mühle

Zubereitung

Kräuter mit den Milchprodukten im Mixer so lange zerkleinern, bis eine schöne grüne Farbe entstanden ist. Dann Gewürze dazugeben, abschmecken und mindestens zwei Stunden im Kühlschrank durchziehen lassen. In eine original Frankfurter Grie Soß‘ gehören nur diese 7 Kräuter, die Pimpinelle kann zur Not durch Zitronenmelisse ersetzt werden. Dill ist kein Bestandteil der Soße. Je nach Geschmack kann ein Esslöffel Senf hinzu (dann Essig und Öl weglassen. Mayonnaise, saure Gurken, Knoblauch oder Mittelmeerkräuter sind hingegen verpönt.