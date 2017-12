Gerösteter Blumenkohlsalat

Zutaten für 4–6 Portionen

● 1 mittelgroßer Blumenkohl

● 6 EL Olivenöl

● 2 EL Haselnusskerne

● ½ Granatapfel

● 2 EL Agavendicksaft

● 3 EL Zitronensaft

● ½ TL gemahlener Zimt

● 1–2 Msp. gemahlener Piment

● ½ Bund Minze

● Meersalz, Pfeffer aus der Mühle

Zubereitung

Blumenkohl in kleine Röschen teilen. In einer ofenfesten Form mit 3 EL Olivenöl und ½ TL Salz mischen. Im Ofen 25 bis 30 Minuten backen, bis die Röschen goldgelb und leicht knusprig sind. Haselnusskerne auf ein Stück Backpapier neben die Auflaufform legen und für 10 Minuten mitrösten. Herausnehmen, abkühlen lassen und grob hacken. Granatapfelkerne auslösen, dabei den Saft auffangen. Granatapfelsaft mit Agavendicksaft, Zitronensaft, Zimt, Piment und 3 EL Öl verrühren. Die Soße mit Haselnüssen, Granatapfelkernen und Blumenkohl in der Form mischen. Lauwarm oder ganz abkühlen lassen. Minze grob hacken, untermischen und den Salat mit Salz und Pfeffer abschmecken.