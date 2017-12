Gewürzreis mit Spinat

Zutaten für 4 Portionen

● 2 Zwiebeln

● 2 Kardamomkapseln

● 300 g Basmatireis

● 3 EL Öl

● 1 Zimtstange

● 1 TL Kurkuma, gemahlen

● 600 ml Gemüsebrühe

● 80 g getrocknete Aprikosen

● 400 g Spinat

● 60 g Mandeln

● Meersalz

● ½ – 1 TL Harissapaste

● Cremiger Joghurt als Beilage

Zubereitung

Zwiebeln würfeln. Kardamomkapseln leicht andrücken. Reis mit Wasser abspülen, bis das Wasser klar ist. Die Hälfte der Zwiebeln in 2 EL Öl kurz anschwitzen. Kardamom, Zimtstange, Kurkuma und Reis zugeben. Kurz mitrösten. Heiße Brühe zugeben. Reis bei mittlerer Temperatur ca. 15 Min. garen. Aprikosen würfeln und in den Reis mischen. Reis 10 Minuten mit Deckel quellen lassen. (Vollkornreis braucht ca. 10 Minuten länger.) Inzwischen Spinat grob schneiden, Mandeln hacken. Restliche Zwiebeln in 1 EL Öl kurz anschwitzen. Spinat zugeben und 2–3 Minuten darin garen. Reis mit einer Gabel auflockern, Zimtstange und Kardamomkapseln entfernen, Spinat und Mandeln unterheben. Je nach Geschmack mit Salz und Harissa würzen. Mit Joghurt servieren.