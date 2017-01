Immunabwehr bei Gürtelrose

Herpes Zoster aus naturheilkundlicher Sicht

Dipl.-Biol. Peter Emmrich M.A., Facharzt für Allgemeinmedizin

So harmlos ihr Name auch klingen mag – eine Gürtel-rose ist für die meisten Patienten mit starken Nervenschmerzen verbunden. In einigen Fällen lange Zeit über das Abklingen der gürtelförmig auftretenden, bläschenförmigen Hauterscheinungen hinaus. Bei Verdacht auf „Herpes zoster“ startet man umgehend mit immunstärkenden Maßnahmen – je früher, desto besser! Zusätzlich beruhigen ausgewählte homöopathische Mittel und Schüßler-Salze die gereizten Nervenbahnen.

Foto: Mauritius Images/ Science Source/John M. Daugherty