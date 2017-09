Kartoffel-Knoblauch-Pizza

Zutaten für für 2 Pizzen

● 250 g Dinkelmehl Type 1050

● 20 g Hefe

● 10 EL Olivenöl

● 1–2 Knoblauchzehen

● 1 Zweig Rosmarin

● 120 g Taleggio (norditalienischer Weichkäse) oder nach Belieben Ziegenweich-käse, Mozzarella

● 150 g Kartoffeln

● Meersalz, frisch gemahlener Pfeffer

Zubereitung

Hefe zerbröseln und in 150 ml lauwarmem Wasser auflösen. Mehl mit einer Prise Salz in eine Schüssel geben und in die Mitte eine Mulde drücken, in die man die aufgelöste Hefe gießt. 2 EL Öl zugeben und mit den Knethaken des Handrührers zu einem glatten Teig kneten. Abgedeckt 40 Minuten gehen lassen. Inzwischen Knoblauch schälen und in Scheiben schneiden. Rosmarinnadeln fein hacken. Beides mit dem restlichen Öl verrühren. Käse in Würfel schneiden. Kartoffeln gut abbürsten, waschen und trocknen. Teig nochmals gut durchkneten. Halbieren und auf einer bemehlten Fläche jeweils zu einem länglichen Fladen ausrollen, sodass die Pizzen nebeneinander auf einem Backblech Platz haben. Mit je 1 EL Öl bestreichen. Kartoffeln sehr dünn hobeln. Mit dem Käse auf dem Teig verteilen. Mit restlichem Öl beträufeln. Mit Salz und Pfeffer würzen. Auf unterster Schiene im vorgeheizten Backofen bei 250 Grad (Umluft nicht empfehlenswert) 12 bis 15 Minuten backen.