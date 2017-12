Kürbis mit Zimtmarinade

Zutaten für 4 Portionen

● 1 großer Hokkaido-Kürbis (1,4 kg)

● 1 TL gemahlener Zimt

● 6 EL Olivenöl

● 50 g Koriandergrün, Blätter und Stiele, plus etwas zum Garnieren (als Ersatz: glatte Petersilie)

● 1 kleine Knoblauchzehe, zerdrückt

● 20 g Kürbiskerne

● 200 g Crème fraîche

● Blattpaprika, Chilipulver oder Raz al Hanout nach Geschmack

● Meersalz, Pfeffer aus der Mühle

Zubereitung

Backofen auf 220 °C Ober-/Unterhitze vorheizen. Kürbis waschen und entkernen. Mit der Schale in etwa 2 cm dicke Spalten schneiden und in eine flache, ofenfeste Schale legen. Zimt, zwei Esslöffel Olivenöl, 3/4 Teelöffel Salz und eine gute Prise Pfeffer (zwanzig Umdrehungen mit der Mühle) miteinander verrühren und das Gemisch mit einem Backpinsel möglichst gleichmäßig auf den Kürbisspalten verteilen, sodass diese überall mit Marinade bedeckt sind. Spalten mit der Schale nach unten in der Form verteilen und etwa 35 bis 40 Minuten backen, bis sie weich sind und eine schöne Bräune aufweisen. Koriandergrün mit Knoblauch, vier Esslöffeln Öl und einer guten Prise Salz im Mixer gut zerkleinern und vermischen – beiseite stellen. Kürbiskerne in einer Pfanne ohne Öl anrösten, bis sie leicht platzen und knusprig sind. Crème fraîche mit scharfen Gewürzen verrühren. Kürbisspalten mit scharfer Soße und Korianderöl anrichten. Kürbiskerne darüber verteilen. Mit etwas Koriandergrün garnieren.