Möhren-Spaghetti mit Chili-Vanillesoße

Zutaten für 4 Personen

● 400 g (Vollkorn-)Spaghetti

● 1 mittelgroße Zwiebel

● 100 g Möhren

● 1 Knoblauchzehe

● 1–2 frische rote oder grüne Chilischoten oder Chilipulver

● 1 EL Rapsöl

● 200 ml (Hafer-)Sahne

● 200 ml Gemüsebrühe

● 1 Vanilleschote

● Meersalz, Pfeffer aus der Mühle

● Paprikapulver, edelsüß

Zubereitung

Nudeln in Salzwasser al dente kochen. Zwiebel, Knoblauch und gegebenenfalls Chilischoten fein würfeln. Möhren schälen und in feine Streifen schneiden. Alles zusammen mit Öl in einer Pfanne andünsten. Sahne und Brühe einrühren und kurz aufkochen lassen. Vanilleschote auskratzen, Vanille und Schote in die Soße geben, auf kleiner Flamme etwas einkochen lassen. Nach Belieben würzen und Vanilleschote entfernen. Mit den abgegossenen Nudeln mischen und servieren.