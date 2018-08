Stoffwechsel entlasten heißt gesund leben!

eingetragen in: Naturheilwissen

Wer sich mit Ausleitung und Stoffwechsel befasst, gelangt schnell zu der Erkenntnis, dass insbesondere in Zeiten des Überflusses „Eliminatio“ (also das Weglassen) die wesentliche Orientierung darstellen muss. Galt doch bereits in der Antike ein „Zuviel“ als Ursprung aller Krankheiten. Entsprechend lauten die Empfehlungen, die Hippokrates (460 – 370 v. Chr.) formulierte: Mit dem Wort „Diaita“ umschrieb er viel mehr als nur gesunde Ernährung. Er meinte eine gesunde Lebensführung im weitesten Sinne.