Träume werden wahr, Wunder Wirklichkeit

Jede Krise oder Krankheit ist ein Weckruf, dass etwas Neues im Leben ansteht und das Leben selbst Sie ermutigen möchte, mehr auf Ihr Herz zu hören statt auf die Stimmen von Angst, Scham, Verzagtheit, Kleinheit und Schuld sowie Erwartungen unserer Umgebung.

Was in einer Krise ins Wanken gerät, ist unser altes einengendes Selbst- und Idealbild, mit dem wir unsere Lebendigkeit eingesperrt haben. Doch das lässt sich unsere Seele – zum Glück! – nicht ewig gefallen. Wenn wir lange nicht auf sie hören wollen, sprengt sie mithilfe einer Krise die Ketten des Alltagstrotts und eingefahrener Gewohnheiten, damit wir endlich erkennen: So wie bisher geht es nicht weiter! Krank werden wir vor allem dann, wenn wir uns selbst nicht wertschätzen, nicht auf unser Herz hören und unsere Körper mit Angstgedanken, Scham-, Schuld- und Hassgefühlen vergiften!

Tief in unserer Seele wissen wir schon lange, dass etwas nicht stimmt, wir gegen uns selbst leben und uns verkaufen. Allerdings sind wir gut im verdrängen und verleugnen. Irgendwann beschert uns das Leben dann eine Krise, an der wir nicht vorbeikommen – wir müssen mittendurch. Wir müssen uns dabei häuten wie eine Raupe auf dem Weg zum Schmetterling – und unser bisheriges Selbstkonzept muss sterben. Aber wir selbst wollen leben und zwar freier und selbstbestimmter, erfüllt und glücklich in Frieden mit unserer Seele! Unsere Seele will, dass wir es immer mehr wagen, der Mensch zu werden, der wir wirklich sind!

Dank an meine Seele! Ich will mich nicht länger selbst kreuzigen und die Dornenkrone aufsetzen, sondern zu einem neuen authentischeren Lebensgefühl auferstehen! Ich will zur Seite treten und das Leben mit seiner ganzen vitalisierenden Energie und Kraft durch mich hindurch fließen lassen. Das Alte trägt nicht mehr, das Neue ist unbekannt und macht zunächst Angst. Dahinter steckt aber ein Wunsch, eine Sehnsucht. Starren wir in der Krise nicht auf die Angst, sondern gehen wir unserer Sehnsucht auf den Grund und entwickeln eine neue Lebensvision. Wagen wir es, frech und mutig zu träumen. Dann geschehen Wunder!

Was würden Sie tun, wenn Sie wüssten, dass Ihr Vorhaben nicht scheitern würde?

Was würden Sie tun, wenn Sie weniger Angst hätten und es Ihnen egal wäre, was andere Menschen darüber denken könnten?

Was würde Sie wirklich glücklich machen?

Was würde bewirken, dass Sie sich wirklich lebendig fühlen? Wann hatten Sie dieses Gefühl zuletzt?

Was wollten Sie schon immer einmal tun und erleben?

Was möchten Sie noch erleben, sehen und ausprobieren, bevor Sie sterben?

Was würde sich ändern, wenn Sie wüssten, dass das gesamte Universum Sie in all Ihren Sehnsüchten und Wünschen unterstützt und nur auf ein Signal von Ihnen wartet?

Was wäre, wenn Sie wüssten, dass Ihnen die gesamte Macht im Himmel wie auf Erden gegeben wäre?

Denken Sie an Ihre Kindheit. Die Schlüssel, um Ihr Glück in der Gegenwart aufzuschließen, liegen verborgen in dem (glücklichen) Kind, das Sie einmal waren.

Was hat Ihnen als Kind Freude bereitet?

Was hat Sie damals begeistert?

Wann waren Sie so richtig glücklich?

Wobei konnten Sie sich selbst vergessen und in etwas ganz aufgehen?

Wofür hat Ihr Herz gebrannt?

Wenn Sie den Rest Ihrer Tage dazu hergeben würden, zu tun, was Sie lieben und Ihr Herz zum Singen bringt, was wäre dies?

Wann fangen Sie damit endlich an?

Wagen Sie es, Sie selbst zu sein und der Stimme Ihres Herzens zu folgen. Lassen Sie alle Angst fallen und wagen Sie Veränderung. Ändern Sie Ihr Denken und folgen Sie Ihren Träumen. Vertrauen Sie und seien Sie mutig. Lassen Sie sich nicht von den Schatten der Vergangenheit einsperren. Am Ende des Lebens bereuen Menschen eher selten, was Sie getan haben, aber sehr wohl, was sie nicht gewagt und versäumt haben zu tun. Hören Sie auf Ihr Herz – lieben Sie, und tun Sie, was sie wirklich wollen! Dafür ist es noch nicht zu spät.