Vanillekipferl vegan

Zutaten für ca. 60 Stück

● 2 Vanilleschoten

● 180 g Mandeln

● 180 g Dinkelvollkornmehl, sehr fein gemahlen

● 80 g Vollrohrzucker, fein gemahlen und gesiebt

● 1 Prise feines Meersalz

● 175 g ungeröstetes Sesamöl

● Mehl für die Arbeitsfläche

Vanillezucker:

● 1 Vanilleschote

● 100 g Vollrohrzucker, fein gemahlen und gesiebt

Zubereitung

Beide Vanilleschoten längs aufschlitzen und das Mark herausschaben. Mandeln fein mahlen und in einer großen Rührschüssel mit Mehl, Zucker, Salz und Vanillemark mischen. Sesamöl dazu geben und alles zu einem glatten Teig verkneten. Falls der Teig zu trocken ist, ein wenig Wasser (1 – 3 EL) dazu nehmen. Dann den Teig zu einer Kugel formen und in Frischhaltefolie über Nacht im Kühlschrank ruhen lassen. Zwei Backbleche mit Backpapier belegen und den Backofen auf 170 °C vorheizen. Teig auf einer bemehlten Arbeitsfläche portionsweise zu fingerdicken Rollen formen. Diese in ca. 5 cm lange Stücke schneiden und so rollen, dass spitze Enden entstehen. Zu Hörnchen biegen und auf die Bleche legen. Kipferl auf der mittleren Schiene in 12 – 15 Minuten goldbraun backen. Danach auf einem Kuchengitter etwas abkühlen lassen. In der Zwischenzeit für den Vanillezucker das Mark aus der Vanilleschote kratzen, mit dem Zucker mischen und die noch warmen Kipferl im Vanillezucker wälzen.