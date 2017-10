Vanillemöhren

Zutaten für 2 Portionen

● je 2 EL Rosinen und Pinienkerne

● 1 Vanilleschote

● 600 g Möhren

● 150 g Zwiebeln

● 2 EL Rapsöl

● 50 g Frischkäse

● Meersalz, Pfeffer aus der Mühle

Zubereitung

Rosinen in lauwarmem Wasser einweichen. Pinienkerne in einer beschichteten Pfanne ohne Fett goldgelb rösten und beiseite stellen. Aus der Vanilleschote das Mark herauskratzen. Die Schote zur Seite legen. Möhren schälen und schräg in schmale Scheiben schneiden. Zwiebeln klein würfeln. Rapsöl in einem Topf erhitzen und Zwiebelwürfel unter ständigem Rühren goldgelb anbraten. Möhren dazugeben und mit 100 ml Wasser aufgießen. Vanillemark und Schote einrühren und das Ganze zugedeckt 10 Min. bei mittlerer Hitze dünsten lassen, bis die Möhren weich, aber noch bissfest sind. Vanilleschote herausnehmen, Frischkäse unterrühren, mit Salz und Pfeffer abschmecken, Rosinen unterheben und mit den Pinienkernen bestreut servieren.