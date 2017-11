Würziger Pilzbraten mit Sesam-Tahin-Soße

Zutaten für 6–8 Portionen

● 360 g Pilze

● 1 große Zwiebel

● Olivenöl

● 1 ½ TL Geflügelgewürz (vegan)

● 1 TL Meersalz

● ½ TL Selleriesamen, zerstoßen

● 3 EL Weizenvollkornmehl

● 3 EL Glutenmehl

● 6 Scheiben Vollkornbrot, gewürfelt und geröstet

● 1 EL Mehl

Zubereitung

Pilze säubern und hacken. Eine Pfanne mit 120 ml Wasser auf mittlere Temperatur erhitzen. Pilze zugeben. So lange kochen, bis sie gar sind und alles Wasser verdampft ist. Die Hälfte der Pilze dann im Mixer pürieren. Restliche Pilze in eine Schüssel füllen und beiseite stellen. Zwiebeln hacken und in wenig Olivenöl glasig anschwitzen. Gegebenenfalls etwas Wasser zugeben. Die Hälfte der Zwiebeln zu den pürierten Pilzen in den Mixer geben, die andere Hälfte zu den restlichen Pilzen. Salz, Geflügelgewürz und Selleriesamen ebenfalls in den Mixer geben und alles nochmals pürieren. Backofen auf 175 °C vorheizen. Mehle gründlich mischen und zu den Pilzen in die Schüssel geben, gut durchmischen, gegebenenfalls mit den Händen. Pürierte Pilzmischung und geröstete Brotwürfel dazugeben und nochmals gründlich vermischen. Den Boden einer Kastenform mit Backpapier auslegen, mit Öl einpinseln und mit Mehl bestäuben. Mischung einfüllen und glatt drücken. Zugedeckt eine Stunde backen, Deckel abnehmen und weitere fünf Minuten backen. Aus dem Ofen nehmen, fünf Minuten ruhen lassen und auf eine Platte stürzen. Vor dem Aufschneiden weitere 10 Minuten ruhen lassen. Mit Sesam-Soße servieren.