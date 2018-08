Feigenrisotto

eingetragen in: Rezepte

Zutaten für 4 Portionen

● 4 reife Feigen

● 2 EL Pinienkerne

● 1 Schalotte

● 20 g Butter

● 200 g Risotto-Reis

● 4 EL Weißwein

● Salz, Muskatnuss

● 1 Lorbeerblatt

● 500 ml Gemüsefond

● 100 g Gorgonzola (ohne Rinde)

● 3 EL Schlagsahne

● 1 TL rosa Pfefferbeeren

Zubereitung

Feigen waschen und jeweils in acht Spalten schneiden. Pinienkerne ohne Fett goldbraun rösten. Gemüsefond erhitzen. Schalotte sehr fein würfeln und in Butter andünsten. Reis dazugeben und andünsten. Weißwein dazu gießen. Mit Salz, Muskatnuss und Lorbeer würzen, die Hälfte des heißen Gemüsefonds zugeben, aufkochen und alles zugedeckt bei milder Hitze 10 Min. garen. Restlichen Fond dazu gießen, weitere 10 Min. garen. Lorbeerblatt entfernen, Gorgonzola und Sahne langsam in das Risotto rühren, dann die Feigenspalten dazugeben. Rosa Pfefferbeeren und Pinienkerne über das Risotto streuen.